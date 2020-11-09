Öğretmen ve öğrenciler okullarına 'renk' kattı
|09 Kasım 2020 14:11
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Şırnak'ta Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri okulun duvarlarını, çeşitli resim ve figürlerle renklendirdi.
Kumçatı beldesinde Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni Zafer Çetinkaya ve teknoloji tasarım öğretmeni Cihat Yıldırım öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler okul duvarlarına Türkiye haritası ve manzara gibi çeşitli resimler çizdi.
608 öğrencisi bulunan okulda duvarları renklendirerek adeta tabloya dönüştüren öğretmen ve öğrencilerin bu çalışması takdir gördü.
Öğrencilerden Yılmaz Yiğit, okula köyden geldiğini belirterek bu okulda eğitim öğretim görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Yiğit, öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade ederek "Okulumuzun duvarlarına yaptığımız resimler büyük ilgi çekiyor." dedi.
Selman Kızıl da öğretmenleri ile okulun duvarlarına resim çizdiklerini anlatarak okulun güzel bir görünüme kavuştuğunu aktardı.
Kerem Benzer ise öğretmenleri ile okul duvarlarını renklendirdiklerini dile getirerek "Okulumuzda öğretmenlerimizle resim çiziyoruz, konferans salonunda film izliyoruz. Okulumuzdan ve öğretmenlerimizden çok memnunuz." diye konuştu.
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