LGS 2021 sınavının tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
|09 Kasım 2020 14:17
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
2021 LGSnin Tarihi Belli Oldu📝MEB (@tcmeb) November 9, 2020
Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/jixKQ8hfxC
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