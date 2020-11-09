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Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ankara'ya hareket etti.
 09 Kasım 2020 14:32
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'da yaptığı istifa paylaşımı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. İstifanın kabul edilip edilmeyeceği merak konusu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenecek olan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklama yapacak.

KISIKLI'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.

BEŞTEPE'DEKİ KONFERANSIN ARDINDAN GENEL MERKEZDE TOPLANTI

Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapılması bekleniyor.
Memurlar.Net
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