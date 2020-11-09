Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti
|09 Kasım 2020 14:32
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'da yaptığı istifa paylaşımı, Türkiye'nin gündemine oturdu.
Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. İstifanın kabul edilip edilmeyeceği merak konusu.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenecek olan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklama yapacak.
KISIKLI'DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.
BEŞTEPE'DEKİ KONFERANSIN ARDINDAN GENEL MERKEZDE TOPLANTI
Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPACAK
Öte yandan, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapılması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin
09 Kasım 2020 20:00
|Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
09 Kasım 2020 19:54
|İBB'den Pınar Ayhan'a 320 bin liralık 'Atatürk' ödemesi
09 Kasım 2020 19:32
|Yeni hasta sayısı 2 bin 600 sınırına yaklaştı
09 Kasım 2020 19:32
|Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması
09 Kasım 2020 19:00
|'Masada ve sahada güçlü olmasaydık cephe hattı ülkemiz olurdu'
09 Kasım 2020 16:30
|Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifasına yönelik ilk açıklama
09 Kasım 2020 16:16
|Erdoğan: Kendinizi sefarete ve resepsiyonlara hapsetmeyin
09 Kasım 2020 15:40
|Reuters: Ak Parti MYK sonrası kabine değişebilir
09 Kasım 2020 14:02
|Albayrak'ı istifaya götüren nedenler
09 Kasım 2020 13:44