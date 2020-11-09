Bir kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
|09 Kasım 2020 14:45
|+Aa- Yazdır
Antalya'da bir kadının, gece saatlerinde sokak ortasında tartıştığı erkeği tartaklayıp tokat attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Konyaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde dün gece yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun sağına park eden beyaz bir araçtan inen kadın ve erkeğin tartıştığı görüldü. Kaldırımda erkeği tartaklamaya başlayan ve tokat atan kadın, saldırısını yandaki parkta da devam ettirdi. Erkek kollarını yukarı doğru kaldırıp kendini korumaya çalışırken bir yandan da cep telefonunu kadına göstermeye çalıştı. Bir süre daha erkeği tartaklayan kadının daha sonra aracın yolcu koltuğuna gelip oturduğu anlar kameralara yansıdı. Erkeğin ise aldığı darbelere rağmen kadına karşılık vermediği görüldü.
Görüntüyü kayda alanlar ise yakınlarına, 'Polisi arayın polisi' diye seslendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eczacı, dolandırıcılara 800 bin TL kaptırdı
09 Kasım 2020 21:00
|Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
09 Kasım 2020 20:52
|Doktor, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı
09 Kasım 2020 20:26
|Astım hastası genç kız evinin kapısında ölü bulundu
09 Kasım 2020 18:58
|Karantinadan kaçtı kaza yaptı: 3 yaralı
09 Kasım 2020 18:50
|17 yaşında ama 52 sabıka kaydı var
09 Kasım 2020 16:22
|'İneğe neden geç yem verdin' kavgası: 3 yaralı
09 Kasım 2020 15:42
|Sermiyan Midyat'a, oyuncu arkadaşını darptan 8 yıla kadar hapsi istendi
09 Kasım 2020 15:31
|İki ilden sahte içkiden yeni ölüm haberleri geldi
09 Kasım 2020 14:16
|Kayınbiraderinin tüfekle vurduğu doktor yaralandı
09 Kasım 2020 13:35