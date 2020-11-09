Aşı haberinin ardından Altın da sert düştü... Gramda 50 lira düşüş yaşandı
Doların düşmesinden sonra aşı haberinin ardından Altın da sert düştü. Gram altın 486 TL'ye kadar geriledi.
|09 Kasım 2020 16:45
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Pfizer ve BioNTech SE firmasının ürettiği aşı virüse karşı yüzde 90 etkili olduğu açıklandı.
Yapılan açıklamanın ardından Gram altın 486 TL'ye kadar düştü.
Cuma günü gram altın 534 TL'den kapanmıştı. Bugün doların düşmesi ve aşı haberiyle beraber gram altın 486 TL'ye kadar geriledi.
Altının onsu da 1950 dolardan 1875'e kadar geriledi.İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü Pfizer'den aşı açıklaması: Virüsü yüzde 90 önledi
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