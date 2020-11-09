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Sermiyan Midyat'a, oyuncu arkadaşını darptan 8 yıla kadar hapsi istendi

Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.
 09 Kasım 2020 15:31
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Sermiyan Midyat'a, oyuncu arkadaşını darptan 8 yıla kadar hapsi istendi

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, birlikte yaşadığı dönem kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hem Sermiyan Midyat hem de Sevcan Yaşar'ın cezalandırılması istendi.

MİDYAT'IN 8 YILA YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısı ile "Kasten yaralama", "Zincirleme hakaret" ve "Zincirleme tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyata yönelik eyleminden dolayı, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.

YERDE SÜRÜKLENEN SEVCAN YAŞAR BAĞIRARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi.

'SENİNLE AYNI SEKTÖRDEYİZ, İŞ BULAMAYACAKSIN' TEHDİDİ

Doktor raporuna göre Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.

KARAKOLDA DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Sevcan Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, 'Senin cesedin çıkacak buradan' sözleri ile tehdit ettiği anlatıldı.

SEVCAN YAŞAR DA KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Doktor raporuna göre olay günü Sevcan Yaşar'ın da müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı kaydedilen iddianamede, Midyat'ın birden çok kez hakaret ve tehdit suçlarını işlediği ifade edildi.

Tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi oldukları belirtilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat ve müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ın atılı suçlardan talep edilen hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.
DHA
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