Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifasına yönelik ilk açıklama

Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bu bir devlet krizi. Açıklama yapılmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını yorumladı.

Kılıçdaroğlu, Albayrak'ın istifası ile ilgili çok üzgünüm dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurduğu paylaşımla ilgili şunları söyledi:

Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bu bir devlet krizi. Açıklama yapılmıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Bunun Berat Albayrak'la ne ilişkisi var diyeceksiniz? Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke. Berat Bey neden istifa etti, devletin başında kim var?

Böyle bire inisiyatifin kullanılması Berat Albayrak tarafından garip bir gelişmedir. Özellikle Cumhurbaşkanı hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Belki de bu durum ekonomide bir başlangıç olacak.