17 yaşında ama 52 sabıka kaydı var

ÖSYM, SÖZLEŞMELİ ALIM ÖNCESİNDE SGK İLE ENTEGRASYON SAĞLAMALI Bilindiği üzere, 4/B'li statüde çalışanlar başka bir kurumun aynı unvanlı pozisyonuna atanamamaktadır. Bu nedenle, ÖSYM'nin 4/B'li kurumsal alımlar öncesinde, SGK ile entegrasyon sağlayarak, kimin 4/B'li olarak çalışıp çalışmadığı bilgisini alması ve 4/B statüsünde çalışıp da aynı unvana başvuracak adayların başvurusunu almaması gerekmektedir.