Vali, pazarda megafonla koronavirüs uyarısı yaptı
|09 Kasım 2020 16:39
|+Aa- Yazdır
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde halk pazarında yapılan denetime katılan Vali Ahmet Ümit, megafonla vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
İhsaniye Mahallesi'nde halk pazarında zabıta ve polis ekiplerince yürütülen denetimlere katılan Vali Ümit, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Denetim sırasında eline megafon alan Ahmet Ümit, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.
- "Virüsü bu ülkeden kovabilmek için tedbir almamız lazım"
Vali Ümit, gazetecilere, mart ayından bu yana yürütülen Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için herkesin buna sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyen Ümit, "Devletin belirlediği tedbirlere harfiyen uyalım. Virüsü bu ülkeden, bu topraklardan kovabilmek için tedbir almamız lazım. Virüsün yayılması demek, üretimin, sağlığın zarar görmesi, insan yaşamının kalitesinin bozulması demek. En nihayetinde, Allah korusun, ölüm demek. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bolu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarı girişindeki noktalarda denetimlerini sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
09 Kasım 2020 20:55
|2 ton balığın denize dağıldığını duyan, oltasını alıp sahile koştu
09 Kasım 2020 16:52
|'Mobilya üreticileri depremzedelere eşya yardımı yapacak'
09 Kasım 2020 16:05
|İzmirliler, depremin vurduğu Bayraklı'dan kaçıyor
09 Kasım 2020 15:49
|Mersin'de pes dedirten görüntü... Trafiği kesip, halay çektiler
09 Kasım 2020 13:30
|Aydın'da vaka sayıları fırladı, hastaneye yatışlar durduruldu
09 Kasım 2020 13:27
|İstiklal Marşı okunduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti
09 Kasım 2020 13:06
|Üsküdar ve Kadıköy'de panik yaratan siren sesi
09 Kasım 2020 00:02
|İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
08 Kasım 2020 18:12
|Gölcük sonbaharda doğa tutkunlarının gözdesi oldu
08 Kasım 2020 17:10