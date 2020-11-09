1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 25 zam talebi yer aldı
 09 Kasım 2020 17:02
+Aa- Yazdır
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam talep etti.

İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.

Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.

Teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kışın habercisi kestane hem el hem cep yakıyor
08 Kasım 2020 18:18		 Çorum'da ekmeğe zam
07 Kasım 2020 18:31
Motorine zam geldi
05 Kasım 2020 16:12		 Benzin ve motorine zam
04 Kasım 2020 16:10
LPG'ye 16 kuruş zam ancak pompaya yansımayacak
03 Kasım 2020 18:57		 MTV, harç ve trafik cezalarına yapılacak zam oranı belli oldu
03 Kasım 2020 15:51
İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı
03 Kasım 2020 12:51		 Fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
03 Kasım 2020 10:36
4 aylık enflasyon verilerine göre memurlar için enflasyon zammı oluştu
03 Kasım 2020 10:19		 Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Kasım 2020 10:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı21:08 - Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi21:04 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı21:00 - Eczacı, dolandırıcılara 800 bin TL kaptırdı20:55 - Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak20:52 - Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
20:50 - Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri düşürdü20:47 - Elektronik atıklar öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü20:42 - Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı20:41 - İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi20:33 - Esra öğretmen fedakarlığıyla gençlerin kaderini değiştirdi20:28 - Ak Parti Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
20:26 - Doktor, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı20:07 - HDP Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı20:01 - 'Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı'nın ismi değişti20:00 - Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin19:56 - UMKE görevlisi Edanur: Gurur verici bir tabloydu
19:54 - Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı haberinin ardından Altın da sert düştü... Gramda 50 lira düşüş yaşandı
Minik Ayda'nın babası isyan etti
İstifa haberi ve faiz mesajı sonrası dolar 8,13 TL'ye geriledi
Albayrak'ı istifaya götüren nedenler
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
Erdoğan, Ağbal ve Canikli ile ekonomiyi görüşmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tekin siper 1
Hatem 1
Un sucuğu 3
ayda su bulundu 5
izmirli depremzedelere yardım 2
istiklal marşı 3
müteşekkir 1
tırınını sinan 2
lamartine 1
kornayı basılı tutan sürücü 2
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam