İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
|09 Kasım 2020 17:02
|+Aa- Yazdır
İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam talep etti.
İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.
2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.
İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.
Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.
Teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kışın habercisi kestane hem el hem cep yakıyor
08 Kasım 2020 18:18
|Çorum'da ekmeğe zam
07 Kasım 2020 18:31
|Motorine zam geldi
05 Kasım 2020 16:12
|Benzin ve motorine zam
04 Kasım 2020 16:10
|LPG'ye 16 kuruş zam ancak pompaya yansımayacak
03 Kasım 2020 18:57
|MTV, harç ve trafik cezalarına yapılacak zam oranı belli oldu
03 Kasım 2020 15:51
|İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı
03 Kasım 2020 12:51
|Fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
03 Kasım 2020 10:36
|4 aylık enflasyon verilerine göre memurlar için enflasyon zammı oluştu
03 Kasım 2020 10:19
|Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Kasım 2020 10:00