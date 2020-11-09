Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı
|09 Kasım 2020 17:06
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Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sırasında gözaltına alınanların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ev aramalarında 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konulmuştur. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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