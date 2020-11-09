Antalya'da FETÖ operasyonları: 10 gözaltı
|09 Kasım 2020 17:47
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Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 1'i hakkında yakalama emri bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindTeröre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evinde saklanan 1 firarinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 4' ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı 1 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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