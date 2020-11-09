Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 'Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi' açıklaması yaptı.
|09 Kasım 2020 18:14
|+Aa- Yazdır
Ankara'da salgın önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi.
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" ifadesini kullandı.
Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, salgının yayılmasının azaltılması amacı ile ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarının mesai saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır.https://t.co/Z6BIkMWebWT.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 9, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
09 Kasım 2020 20:41
|'Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı'nın ismi değişti
09 Kasım 2020 20:01
|Kocaeli'nde karantina ihlali 'güvenli okul' uygulamasına takıldı
09 Kasım 2020 17:19
|Giresun'da özel bakım merkezi karantinaya alındı
09 Kasım 2020 16:13
|4 ilden yeni karantina haberleri geldi
09 Kasım 2020 15:06
|İstanbul'da bu meydan ve caddeye HES kodu ile girilecek
09 Kasım 2020 14:59
|Bir ilde daha mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi
09 Kasım 2020 14:50
|Karantina ihlali yapanlar HES sorgulamasına takılıyor
09 Kasım 2020 12:49
|Arnavutluk'taki FETÖ iltisaklı şirkete 'para aklama' soruşturması
09 Kasım 2020 11:18
|AFAD: 6 bin civarında vatandaşımız çadırlarda kalıyor
09 Kasım 2020 11:18