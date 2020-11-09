1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Semih Terzi'nin eşi hapis cezası verilip tahliye edildi

Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, hakkındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
 09 Kasım 2020 18:23
+Aa- Yazdır
Semih Terzi'nin eşi hapis cezası verilip tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, hakkındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Nazire Terzi, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Terzi'nin avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının okunmasının ardından söz verilen Terzi, alt derece mahkemenin hakkındaki karara uymasını talep ettiğini, ancak bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmediğini söyledi.

İddia makamı ise mahkemeden kararında direnmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verip yargılamayı sürdürdü.

Cumhuriyet savcısının sanık hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtmesi üzerine söz alan Nazire Terzi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını fakat Yargıtay'ın eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üyelik" yönünde değerlendirmesini istediğini belirtti.

Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesine yardımcı olmadığını öne süren sanık Terzi, darbe girişiminden de haberdar olmadığını, bunun telefon kayıtları ve mesajlarla da delillendirdiğini savundu.

Eşinin telefonundan 13 Temmuz 2016'da kendisine bir mesaj geldiğini aktaran Terzi, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Mesajda şu yazıyordu; 'Nursel Aksakallı'yı ara. Annemin hasta olduğunu, Ankara'ya gelmek istediğimi söyle. Mesajı hemen sil.' Ben bu mesajdan şüphelendim. Aksakallı'yı aradım ancak eşimin Ankara'ya gelmek istediğini bildirmedim. Sonraki gün akşam saatlerinde eşimi tekrar aradım. Nursel Aksakallı'yı aradığımı söylemem üzerine bana neden aradığımı sordu. Bunun üzerine mesajın sahte olduğunu anladım. Bu olay masa başında planlanmış, Semih Terzi darbeye dahil edilmeye çalışılmıştır."

Terzi'nin avukatı Ertuğrul Cem Cihan da mahkemede Semih Terzi'nin değil Nazire Terzi'nin yargılandığını, yargılamanın bu kapsamda yapılması gerektiğini belirtti.

Müvekkilinin ölen eşinin peşinden gitmesi, neden öldüğünü öğrenmeye çalışmasının son derece insani olduğunu anlatan Cihan, "Müvekkilimin eşinin öldürülmesine ilişin bilgi almak istemesi örgütsel bir faaliyeti göstermez." dedi.

Avukat Cihan, müvekkilinin FETÖ üyesi de olmadığını savundu.

- Hüküm

Avukat beyanının ardından sanıktan son sözleri soruldu. Terzi, 4 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Müzakere arasından sonra mahkeme heyeti kararı açıkladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Terzi'nin tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmedildi.

Mahkeme heyetinin kararı oy birliği ile aldığı ifade edildi.

- Davanın geçmişi

Nazire Terzi, darbe girişimi öncesi eşi darbeci general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018'de hükmünü açıklamış ve Terzi'yi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 18 yıl hapse mahkum etmişti.

Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanığın olaydaki eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesinde bir illiyet bağı bulunmadığını ifade etmişti.

Nazire Terzi'nin eyleminin amaç suç yönünden etki eder nitelikte bulunmadığı belirtilen gerekçede, dosya kapsamına göre sanığın darbe girişiminde bulunulacağını önceden bilmesinin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme" olarak değil hazırlık hareketleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği belirtilmiş ve bu nedenle mahkemenin hükmünün bozulması kararlaştırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HDP Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı
09 Kasım 2020 20:07		 FETÖ'den gözaltına alınan 4 kamu görevlisi serbest bırakıldı
09 Kasım 2020 19:51
Enver Altaylı, hakkındaki delilleri inkar etti
09 Kasım 2020 19:48		 İkna edilen terörist Şırnak'ta ailesine kavuştu
09 Kasım 2020 19:44
Eski rektörün FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
09 Kasım 2020 19:03		 Diyarbakır'da evlat nöbetinde 20'nci kavuşma
09 Kasım 2020 18:53
MİT, 12 polisi şehit eden teröristi yurt dışında etkisiz hale getirdi
09 Kasım 2020 18:18		 FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
09 Kasım 2020 18:08
Diyarbakır'da PKK operasyonunda bir öğretmen tutuklandı
09 Kasım 2020 18:05		 Antalya'da FETÖ operasyonları: 10 gözaltı
09 Kasım 2020 17:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı21:08 - Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi21:04 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı21:00 - Eczacı, dolandırıcılara 800 bin TL kaptırdı20:55 - Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak20:52 - Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
20:50 - Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri düşürdü20:47 - Elektronik atıklar öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü20:42 - Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı20:41 - İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi20:33 - Esra öğretmen fedakarlığıyla gençlerin kaderini değiştirdi20:28 - Ak Parti Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
20:26 - Doktor, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı20:07 - HDP Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı20:01 - 'Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı'nın ismi değişti20:00 - Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin19:56 - UMKE görevlisi Edanur: Gurur verici bir tabloydu
19:54 - Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı haberinin ardından Altın da sert düştü... Gramda 50 lira düşüş yaşandı
Minik Ayda'nın babası isyan etti
İstifa haberi ve faiz mesajı sonrası dolar 8,13 TL'ye geriledi
Albayrak'ı istifaya götüren nedenler
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
Erdoğan, Ağbal ve Canikli ile ekonomiyi görüşmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milletvekillerinde covid-19 testinin pozitif çıkması 2
110 yıllık askeri mesaj 1
Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir 4
doğru sözlü olmak 3
joe biden 8
çekme karavan 1
ömür 2
Azerbaycan'ın Rusya'ya ait askeri helikopteri düşürmesi 1
vefa 1
sinav.memurlar.net 2
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam