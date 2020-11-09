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İlkokul öğrencisi Mert'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firmanın yöneticisi hakkında "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 09 Kasım 2020 18:41
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İlkokul öğrencisi Mert'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firmanın yöneticisi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olay sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan firmanın sahibi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Mert Yağız Köksal'ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında başka savcı tarafından yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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