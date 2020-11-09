Yeni hasta sayısı 2 bin 600 sınırına yaklaştı
|09 Kasım 2020 19:32
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 9 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin
09 Kasım 2020 20:00
|Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
09 Kasım 2020 19:54
|İBB'den Pınar Ayhan'a 320 bin liralık 'Atatürk' ödemesi
09 Kasım 2020 19:32
|Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması
09 Kasım 2020 19:00
|'Masada ve sahada güçlü olmasaydık cephe hattı ülkemiz olurdu'
09 Kasım 2020 16:30
|Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifasına yönelik ilk açıklama
09 Kasım 2020 16:16
|Erdoğan: Kendinizi sefarete ve resepsiyonlara hapsetmeyin
09 Kasım 2020 15:40
|Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti
09 Kasım 2020 14:32
|Reuters: Ak Parti MYK sonrası kabine değişebilir
09 Kasım 2020 14:02
|Albayrak'ı istifaya götüren nedenler
09 Kasım 2020 13:44