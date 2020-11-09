İBB'den Pınar Ayhan'a 320 bin liralık 'Atatürk' ödemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Atatürk'ün hayatını sahnede anlatan sanatçı Pınar Ayhan'a 320 bin TL ödediği ortaya çıktı.
|09 Kasım 2020 19:32
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Geçtiğimiz yıllarda israf yapıldığını iddia ederek göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), skandal bir haberle gündeme geldi.
İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk'ün hayatını sahnede anlatması için sanatçı Pınar Ayhan'la anlaşmıştı.Atatürk'ün hayatını sahnede anlattığı 'Kemal' gösterisi için anlaşılan Pınar Ayhan'a ödenen ücret ise İstanbul halkını şaşkına çevirdi.
Sanatçı Ayhan'a, 320 bin liralık bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.Yapılan ödemenin dekontu ortaya çıkarken, İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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