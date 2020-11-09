FETÖ'den gözaltına alınan 4 kamu görevlisi serbest bırakıldı
|09 Kasım 2020 19:51
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Karabük merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem adliye yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün mahrem adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem adliye imamı-mahrem abi" olan kişilerin kullandığı ve operasyonel hat olduğu yürütülen soruşturmalardan tespit edilen GSM hatları ile ilgili yapılan HTS analiz çalışmalarında, Adalet Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda çalışanlarla irtibatlı şüpheliler tespit edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde mahrem yapılanma içerisinde sorumlu düzeydekilerle irtibatları saptanan 4 şüpheli Karabük merkezli olmak üzere Gaziantep, Konya ve İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılıktan tutuklama talebiyle sevk edilen aktif olarak infaz koruma memurluğu yapan H.F.D. ve A.R.D. adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasağı istemiyle mahkemeye sevk edilen ceza infaz kurumunda şoförlük M.G ve öğretmen R.Y. ise yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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