Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
|09 Kasım 2020 19:54
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "İnternet kullanıcısı olarak ister mobil, ister web üzerinden olsun internetten alışveriş yaparken şahsi olmayan ya da virüs koruması olmayan bilgisayarlar üzerinden hiçbir şifreli işlem yapmayın" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından internet alışverişi için bazı uyarılarda bulundu. Bakan Yardımcısı Sayan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Pandemi ile birlikte artan sanal ticaret hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Efsane Kasım, Süper İndirim Günleri, Efsane Cuma v.b isimlerle indirimli ürün satılan günler, sanal dolandırıcılığa en fazla maruz kalınan ve maalesef vatandaşlarımızın mağdur oldukları dönem oluyor. Peki bilinçli bir internet kullanıcısı olarak ister mobil, ister web üzerinden olsun internetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle şahsi olmayan ya da virüs koruması olmayan bilgisayarlar üzerinden hiçbir şifreli işlem yapmayın. Uzun zamandır beğendiğiniz bir ürünün normal fiyatının çok altında olduğunu gördünüz. Linke tıkladınız. Sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığına bakın! Sadece SSL sertifikası yeterli mi? "Hayır!" Hiçbir dijital ortamda, güvenilir olsa dahi fiziksel kredi kartı bilgilerinizi kullanmamaya özen gösterin. Bankalar, bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için sanal kart adında dijital bir kart oluşturmanıza olanak sağlıyor. Sanal kartınız ile alışverişinizi tamamladınız. Şimdi hızlı bir şekilde sanal kart limitinizi sıfırlayın. Ayrıca ister fiziki, ister sanal hiçbir dijital platforma kredi kartı bilgilerinizi saklamak üzere izin vermeyin. Alışveriş yapacağınız sitenin ismine dikkatli bir şekilde bakın. Sahte siteler çoğu zaman tek bir harf değiştirerek ya da ekleyerek, gerçek siteyi taklit ederek hazırlanırlar. Fiziki ya da sanal kart fark etmeksizin ödemenizi yaparken 3D secure yani SMS onay kodu kullanın."
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