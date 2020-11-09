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'Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı'nın ismi değişti

Kasım ayının birinci toplantısında, Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu mahalleleri kesişiminde bulunan "Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı"nın isminin "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirilmesine karar verildi
 09 Kasım 2020 20:01
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'Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı'nın ismi değişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi kasım ayı birinci olağan meclis toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyenin konferans salonundaki toplantı, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Başkan Yavaş, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

10 Kasım dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anan ve şükranlarını sunan Yavaş, Azerbaycan'ın işgal altındaki Şuşa şehrini geri almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Azerbaycan halkını tebrik etti.

Toplantıda, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi ve Çayyolu Mahallesi kesişimindeki "Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı"nın ismi "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.

Toplantıda, ayrıca komisyon raporları ve önergelerin oylaması yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan'ın Türk dünyası için özel öneme sahip "Şuşa" şehrinin adının bir caddeye verilmesi önergesi ilgili komisyona sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin bütçeleri ile ilçe belediyelerinin bütçeleri, 2021 yılı minibüs ruhsat ve otopark ücretlerinin görüşülmesine ilişkin maddeler komisyona havale edildi.

Yavaş, yarınki meclis oturumunun saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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