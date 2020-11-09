HDP Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı.
|09 Kasım 2020 20:07
|+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştığı ileri sürülen Coşkun ve Töre'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği HDP İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların ikametleri ve parti binasında, çok sayıda örgütsel doküman, bez parçaları, pankart, dijital materyaller ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'den gözaltına alınan 4 kamu görevlisi serbest bırakıldı
09 Kasım 2020 19:51
|Enver Altaylı, hakkındaki delilleri inkar etti
09 Kasım 2020 19:48
|İkna edilen terörist Şırnak'ta ailesine kavuştu
09 Kasım 2020 19:44
|Eski rektörün FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
09 Kasım 2020 19:03
|Diyarbakır'da evlat nöbetinde 20'nci kavuşma
09 Kasım 2020 18:53
|Semih Terzi'nin eşi hapis cezası verilip tahliye edildi
09 Kasım 2020 18:23
|MİT, 12 polisi şehit eden teröristi yurt dışında etkisiz hale getirdi
09 Kasım 2020 18:18
|FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
09 Kasım 2020 18:08
|Diyarbakır'da PKK operasyonunda bir öğretmen tutuklandı
09 Kasım 2020 18:05
|Antalya'da FETÖ operasyonları: 10 gözaltı
09 Kasım 2020 17:47