Doktor, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı
|09 Kasım 2020 20:26
|+Aa- Yazdır
Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ayhan Ağaoğlu, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı. İddialara göre, Dr. Ağaoğlu'nun çiftliğinde çalışan bir kişi yemeğini geç getirdi diye tartıştığı doktoru önce tüfek ile vurdu sonra ise bağ evini arazi aracıyla yıktı.
Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi kırsal Büyükşapçı Mahallesi'nde Doktor Ayhan Ağaoğlu'nun sahibi olduğu çiftlikte çalışan S.E., doktordan yemek istedi. Yemeği alarak çiftliğe gelen Dr. Ağaoğlu ile çalışanı arasında "Yemeği geç getirdin" tartışması çıktı. Sözlü tartışma büyüdü ve S.E. tüfek ile Dr. Ayhan Ağaoğlu'na ateş açtı. Açılan ateşte Dr. Ağaoğlu ayaklarından yaralandı. Sinirini alamayan S.E. dana sonra arazi aracı ile Ağaoğlu'na ait bağ evini yıkmaya çalıştı. Olayın duyulmasından sonra S.E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralı doktor Ayhan Ağaoğlu ise Edremit Özel Hastanesinde ameliyata alındı. Ağaoğlu'nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eczacı, dolandırıcılara 800 bin TL kaptırdı
09 Kasım 2020 21:00
|Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
09 Kasım 2020 20:52
|Astım hastası genç kız evinin kapısında ölü bulundu
09 Kasım 2020 18:58
|Karantinadan kaçtı kaza yaptı: 3 yaralı
09 Kasım 2020 18:50
|17 yaşında ama 52 sabıka kaydı var
09 Kasım 2020 16:22
|'İneğe neden geç yem verdin' kavgası: 3 yaralı
09 Kasım 2020 15:42
|Sermiyan Midyat'a, oyuncu arkadaşını darptan 8 yıla kadar hapsi istendi
09 Kasım 2020 15:31
|Bir kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
09 Kasım 2020 14:45
|İki ilden sahte içkiden yeni ölüm haberleri geldi
09 Kasım 2020 14:16
|Kayınbiraderinin tüfekle vurduğu doktor yaralandı
09 Kasım 2020 13:35