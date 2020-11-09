Elektronik atıklar öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli İsmail Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar ve elektronik malzemelerden tamir ettikleri 22 bilgisayarla iki okula bilişim sınıfı kazandırdı.
|09 Kasım 2020 20:47
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesinde görevli Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar malzemeleri ile elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar ve elektronik malzemeleri toparlayarak kullanıma hazır hale getirdi. Onarılan bilgisayarlarla, Kuva-i Milliye İlkokulunda 15 bilgisayarlı, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'na ise 7 bilgisayarlı bilişim sınıfı açıldı.
Kuva-i Milliye İlkokulunda bilişim sınıfının açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sınıfı gezerek öğretmen İsmail Fil'den bilgi aldı.
Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmen Fil ve öğrencilerine teşekkür etti.
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