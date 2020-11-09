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Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın." uyarısında bulundu.
 09 Kasım 2020 21:04
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yaptığı paylaşımında, "Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, soluduğunuz hava, ihtiyacımız olan oksijenin yanı sıra sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Covid-19 yayılıyor. " ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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