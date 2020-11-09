Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı
|09 Kasım 2020 21:04
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın." uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yaptığı paylaşımında, "Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, soluduğunuz hava, ihtiyacımız olan oksijenin yanı sıra sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Covid-19 yayılıyor. " ifadesini kullandı.
Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, SOLUDUĞUNUZ HAVA, ihtiyacımız olan Oksijenin yanı sıra, sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda Koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. COVID-19 yayılıyor.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çiftlik gibi okul: Bahçesinde 200'ü aşkın hayvan bulunuyor
08 Kasım 2020 15:43
|Vali Yerlikaya başkanlığındaki Pandemi Kurulu toplandı
02 Kasım 2020 20:47
|Enkaz altından market kasiyerinin naaşı çıkarıldı
31 Ekim 2020 21:13
|Fransa'daki kilise saldırısı şüphelisinin ailesi AA'ya konuştu
31 Ekim 2020 12:16
|İzmir Valisi: 70 kişi enkazdan sağ kurtarıldı
30 Ekim 2020 17:15
|Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
28 Ekim 2020 09:30
|FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 22 İKM gözaltında
27 Ekim 2020 13:04
|Ayı yavrusuna köpeklerini saldırtan kişiye para cezası
24 Ekim 2020 22:55
|Ayasofya Camisi çevresinde dronelu Kovid-19 denetimi
23 Ekim 2020 14:13
|Kilosu tam 800 lira...Ölümü göze alıp fıstık gibi hasat
19 Ekim 2020 19:08