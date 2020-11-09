Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı
A Milli futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
|09 Kasım 2020 21:43
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Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
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