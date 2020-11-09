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CHP İl Başkanı ve tüm ilçe başkanları görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, korona virüse yakalanan ve karantina süreci devam eden Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm il teşkilatını görevden aldı.
 09 Kasım 2020 22:07
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CHP İl Başkanı ve tüm ilçe başkanları görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, korona virüse yakalanan ve karantina süreci devam eden Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm il teşkilatını görevden aldı.

CHP Gaziantep İl Teşkilatlarında görevden alınma şoku yaşanıyor. CHP Genel Merkezi'nde bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında şok kararlar alındı. Alınan kararlara göre CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış, Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, Oğuzeli İlçe Başkanı Akıl Onur Nafak, Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat, Nurdağı İlçe Başkanı Mehmet Çirkin, Nizip İlçe Başkanı Haluk Kahraman, İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, Yavuzeli İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve 9 ilçedeki tüm yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Korona virüs testi pozitif olduğu için karantinada bulunan İl Başkanı Sucu, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle oy birliği ile görevden alındıkları iddia edildi. Görevden alınmalarla ilgili resmi yazının ise Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından il ve ilçe parti teşkilatlarına gönderildiği belirtildi.

Hayri Sucu ikinci kez görevden alındı

26 Şubat 2020'de yapılan genel kurulla ikinci kez il başkanı seçilen Hayri Sucu, yaklaşık 11 aylık görev süresinin ardından genel merkez tarafından ikinci kez görevden alınmış oldu. Sucu, daha önce 2016 yılında yapılan genel kurulla il başkanı seçilmiş, 4 Ocak 2019'da da yine genel merkez tarafından görevden alınmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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