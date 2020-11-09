CHP İl Başkanı ve tüm ilçe başkanları görevden alındı
|09 Kasım 2020 22:07
|+Aa- Yazdır
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, korona virüse yakalanan ve karantina süreci devam eden Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm il teşkilatını görevden aldı.
CHP Gaziantep İl Teşkilatlarında görevden alınma şoku yaşanıyor. CHP Genel Merkezi'nde bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında şok kararlar alındı. Alınan kararlara göre CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış, Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, Oğuzeli İlçe Başkanı Akıl Onur Nafak, Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat, Nurdağı İlçe Başkanı Mehmet Çirkin, Nizip İlçe Başkanı Haluk Kahraman, İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, Yavuzeli İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve 9 ilçedeki tüm yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Korona virüs testi pozitif olduğu için karantinada bulunan İl Başkanı Sucu, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle oy birliği ile görevden alındıkları iddia edildi. Görevden alınmalarla ilgili resmi yazının ise Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından il ve ilçe parti teşkilatlarına gönderildiği belirtildi.
Hayri Sucu ikinci kez görevden alındı
26 Şubat 2020'de yapılan genel kurulla ikinci kez il başkanı seçilen Hayri Sucu, yaklaşık 11 aylık görev süresinin ardından genel merkez tarafından ikinci kez görevden alınmış oldu. Sucu, daha önce 2016 yılında yapılan genel kurulla il başkanı seçilmiş, 4 Ocak 2019'da da yine genel merkez tarafından görevden alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
10 Kasım 2020 04:56
|TBMM, Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Kasım 2020 02:24
|TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
10 Kasım 2020 02:22
|Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
10 Kasım 2020 02:21
|Ermenistan teslim oldu!
10 Kasım 2020 01:51
|Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
10 Kasım 2020 01:51
|Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldı
10 Kasım 2020 01:50
|Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
10 Kasım 2020 00:28
|10 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Kasım 2020 00:00
|Dünya basını: İstifadan çevresindekilerin de haberi yoktu
09 Kasım 2020 23:04