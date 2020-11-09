Karaismailoğlu: Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık
|09 Kasım 2020 22:32
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 kmlik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık!Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 9, 2020
Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri
Akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile,
Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. pic.twitter.com/7iT5SC2sWi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
10 Kasım 2020 04:56
|TBMM, Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Kasım 2020 02:24
|TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
10 Kasım 2020 02:22
|Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
10 Kasım 2020 02:21
|Ermenistan teslim oldu!
10 Kasım 2020 01:51
|Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
10 Kasım 2020 01:51
|Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldı
10 Kasım 2020 01:50
|Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
10 Kasım 2020 00:28
|10 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Kasım 2020 00:00
|Dünya basını: İstifadan çevresindekilerin de haberi yoktu
09 Kasım 2020 23:04