Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ile ayrı ayrı görüştü.
|09 Kasım 2020 22:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ile ayrı ayrı görüştü.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık" dedi.
ESKİŞEHİR, BURSA, ISPARTA, KOCAELİ, DENİZLİ il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık. pic.twitter.com/wxtwqBlKjqDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2020
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