Fatih Altaylı: Cuma günü yeni kabine açıklanabilir
|09 Kasım 2020 22:54
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Berat Albayrak'ın dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek karara çevrilmişti.
BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.
Yapılan bu açıklamanın hemen ardından ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki Teke Tek programında Berat Albayrak'ın istifasını yorumladı.
"CUMA GÜNÜ YENİ KABİNE AÇIKLANABİLİR"
Altaylı, Berat Albayrak'ın istifasının yanı sıra kendisine gelen bir bilgi doğrultusunda, "Cuma günü yeni kabinenin açıklanabileceği yönünde bir bilgi geldi." ifadelerini kullandı.
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