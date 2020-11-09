DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Twitter hesabına kısıtlama getirildi.
|09 Kasım 2020 22:55
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Twitter hesabına kısıtlama getirildi.
Torba yasa teklifi Meclis'te görüşülürken, teklife 'işçilerin birçok hakkını elinden aldığı' iddiasıyla karşı çıkan DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama getirildi.
Sosyal medya kullanıcıları, DİSK'in Twitter hesabına girdiğinde, 'Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı' uyarısıyla karşılaşıyor.
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