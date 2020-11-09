Antik çağın Mona Lisa'sı Osmaniye'de bulundu
|09 Kasım 2020 23:10
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan mozaikli alan, Zeugma'ya rakip çıktı. Duruşu, bakışı ve benzerliği ile arkeologların "Antik çağın Mona Lisa'sı" adını verdiği kadın figürlü mozaik ise ilgi çekiyor.
2015 yılında Kadirli ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca yapılacak olan site inşaatının temel kazısında ortaya çıkan mozaikler, görsel kalitesi, mozaiklerdeki betimlemeler ile Gaziantep'te bulunan ünlü Zeugma Belkıs mozaikli alana rakip çıktı.
Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan mozaiklerin içerisinde, duruşu, bakış yönü ve benzerliği ile arkeologların "Antik çağın Mona Lisa'sı" adını verdiği kadın figürlü mozaik ise ilgi çekiyor.
M.S. 1 ve 2'inci yüzyılda yapıldığı düşünülen mozaikli alan, dönemin bir villasının tabanını süslediği ve kadın figürünün ise villa sahibi olabileceği düşünülüyor. "Bu mozaiğe Kadirli'nin Mono Lisa'sı diyebiliriz" diyen kazı alanında Arkeolog Ümit Kayışoğlu, "Kadirli ilçesinin üzerine kurulduğu Flaviapolis Antik Kenti kalıntıları 2015 yılında 3'üncü derecede sit alanı ilan edilmesiyle Osmaniye Müze Müdürlüğü olarak birçok kazıya başladık. Şu anki mozaikli alanda 2015 yılından bu yana özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bu mozaikli alan Osmaniye ilinde insan figürlü olan tek mozaikleri şu anda bilinen. Burası M.S 1 ve 2'inci yüzyılda yapılmış bir villa kalıntısı. Burada dört farklı anlatım olan mozaik var. Mevsimler mozaiğinin ortasında bir bayan var ve bu kişiye Kadirli'nin Mona Lisa'sı diyebiliriz. Çünkü bakış ve duruşu onu andırıyor" şeklinde konuştu.
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