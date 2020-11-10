10 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
|10 Kasım 2020 00:00
|+Aa- Yazdır
1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle anılacak. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.
- TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirilecek.
(Ankara/09.05/ TBMM/09.05)
2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları yapılacak.
(TBMM/13.30/12.45)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/15.00/10.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Bakanı Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilere hitap edecek.
(Ankara/11.30/14.00)
2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 için Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'nde incelemelerde bulunacak.
(İstanbul/16.00)
2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, çarşamba günü Hırvatistan'la yapacakları özel maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde soruları cevaplayacak, milliler son çalışmasını tesislerde yapacak.
(İstanbul/14.00/18.30)
3- Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve takımdan bir futbolcu, Türkiye ile yapacakları özel maç öncesinde Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.
(İstanbul/17.30/18.00)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın Unics Kazan takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Çekya'nın Era Nymburk takımıyla erteleme maçında karşılaşacak.
(Bursa/20.00)
6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımıyla TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00)
7- Misli.com 3. Lig'de 8. hafta mücadelesi 4. Grup'taki Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor maçıyla başlayacak.
(Şanlıurfa/12.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasından Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor maçı yapılacak.
(Eskişehir/15.00)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
10 Kasım 2020 04:56
|TBMM, Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Kasım 2020 02:24
|TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
10 Kasım 2020 02:22
|Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
10 Kasım 2020 02:21
|Ermenistan teslim oldu!
10 Kasım 2020 01:51
|Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
10 Kasım 2020 01:51
|Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldı
10 Kasım 2020 01:50
|Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
10 Kasım 2020 00:28
|Dünya basını: İstifadan çevresindekilerin de haberi yoktu
09 Kasım 2020 23:04
|Fatih Altaylı: Cuma günü yeni kabine açıklanabilir
09 Kasım 2020 22:54