Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldı
İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Binin üzerinde personelimiz, mobil laboratuvarlarımız ve özel yazılımlı hasar tespit dronlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları yarın (bugün) tamamlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.
|10 Kasım 2020 01:50
|+Aa- Yazdır
Kurum, Twitter hesabından İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.
İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Binin üzerinde personelimiz, mobil laboratuvarlarımız ve özel yazılımlı hasar tespit dronlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları yarın (bugün) tamamlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Kurum, paylaşımında, "97 bin 575 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Acil yıkılacak ağır hasarlı-yıkık 413, orta hasarlı 434, az hasarlı 4 bin 412 bina tespit edildi, 92 bin 316 binanın hasarsız olduğu belirlendi." bilgisine de yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
10 Kasım 2020 04:56
|TBMM, Onur Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Kasım 2020 02:24
|TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
10 Kasım 2020 02:22
|Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
10 Kasım 2020 02:21
|Ermenistan teslim oldu!
10 Kasım 2020 01:51
|Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
10 Kasım 2020 01:51
|Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
10 Kasım 2020 00:28
|10 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Kasım 2020 00:00
|Dünya basını: İstifadan çevresindekilerin de haberi yoktu
09 Kasım 2020 23:04
|Fatih Altaylı: Cuma günü yeni kabine açıklanabilir
09 Kasım 2020 22:54