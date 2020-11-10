Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin 14 gün sonra hazır olacağını açıkladı.
|10 Kasım 2020 01:51
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