TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
|10 Kasım 2020 02:22
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YÖNETMELİK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 - 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan "restoratör," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "restoratör," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
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