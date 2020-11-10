Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu
|10 Kasım 2020 06:15
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Fransa'da 25 Eylül'de Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo dergisinin eski binasının bulunduğu muhitte düzenlenen saldırının ardından, ülkede "ayrılıkçı İslam anlayışı" adı altında oluşan dalga, devlet eliyle Müslümanlara, camilere, İslami kuruluş ve derneklere yönelik baskıların artmasıyla sonuçlandı.
İki yüzden fazla kişi sınır dışı edilecek
Öğrencilerine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri gösteren bir öğretmenin öldürülmesiyle Müslümanlara yönelik baskılar iyice arttı, 200'den fazla kişinin ülkeden sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı, 50'den fazla İslami dernek ve kuruluş incelemeye alındı. Birçok cami ve dernek kapatılırken, İçişleri Bakanlığı, "radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele" adıyla ihbar hattı kurdu.
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