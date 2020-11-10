Savunmanın ilk sanal fuarı açıldı



Milli teknoloji hamlesi kapsamında gelişen Türk savunma sanayii, SAHA EXPO ile gövde gösterisi yapıyor. SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı SAHA EXPO'nun açılışı dün gerçekleştirildi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için, kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız" dedi.

73 BİNDEN FAZLA KİŞİ EMEK VERİYOR

Savunma sanayisinin 2005-2020 yıllarında geçirdiği dönüşüme de değinen Varank, şöyle devam etti: "Dünyanın en fazla ciro yapan ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında hiçbir firmamız yokken, bu sene 7 firmamız listede kendine yer buldu. Sektörde 30 bin kişi çalışıyorken, şu an 73 binden fazla kişi savunma sanayisi için emek veriyor. Toplamda 330 milyon dolar ihracat yapabiliyorken, 3 milyar doları aşan ihracat kapasitesine ulaştık. Yaklaşık 11 milyar dolarlık ciroya sahip sektörün Ar-Ge harcamaları da her geçen gün artıyor. Sadece teknopark firmaları ve Ar-Ge merkezlerinde yapılan harcamaların tutarı 12 milyar lirayı aştı. Ülkemizde en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 firmanın 5'i savunma sanayisinde faaliyet gösteriyor."



YERLİ YAZILIMLA HAYATA GEÇTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyanın ilk üç boyutlu sanal savunma sanayi fuarı olan SAHA EXPO'nun yerli yazılımla gerçekleştirilmesinin başlı başına bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, sanal tarım makinaları fuarının da yine yerli yazılımla ve Bakanlık desteğiyle organize edildiğini hatırlattı. Sanal ticaret heyetlerine ilişkin bilgileri de paylaşan Pekcan, "Mayıs ayından bu yana, 40 farklı ülkeyle katılan 546 firmamızı, 1548 yabancı firma ile buluşturduk ve 5 bin 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik" diye konuştu.



GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ SAVUNMA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, "Eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse güçlü bir savunma sanayisinden de söz edemezsiniz. O bakımdan SAHA İstanbul kümelenmesinin varlığı ve o coğrafyada bulunan mevcut sanayi ve teknoloji altyapısının savunma sanayisine yönlendirilmesi hayati önem taşımakta" dedi. Demir konuşmasında "Savunma ve havacılık sanayii bütçemiz 2002'li yıllarda 5,5 milyar dolar civarındayken şu anda 60 milyar doları aşan bir rakama ulaşmış bulunmaktayız" bilgisini de verdi.

KURALLARI BELİRLEYEN ÜLKE HALİNE GELDİK

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla kısa sürede bu alanda konulan iradeyle ülkemiz artık bağımlılıktan adım adım kurtuldu ve dünya harp tarihinde geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen ülke haline geldi" dedi. Bayraktar şunları söyledi: "Savunma sanayisi artık birkaç firma ya da projenin faaliyet gösterdiği değil yüzlerce projenin yürütüldüğü binlerce firmanın desteklediği ve dikeylemesine derinleşen bir alan. Ülkemiz artık dünyada bu konudaki teknolojileriyle sahada oyunu değiştiren konuma geldi. Kuzey Irak, Suriye, Azerbaycan ve Libya gibi yerlerde teknolojimizin katkısıyla üstün başarılar sergileniyor."