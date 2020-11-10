İstanbul'da toplumsal bağışıklık yüzde 25'e ulaştı

Dünya genelinde günlük 600 bin sayılarına ulaşan koronavirüs vakaları için uzmanlardan umutlandıran açıklamalar geldi. Türkiye Sağlık Bakanlığına da iletilen görüşlere göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de, virüsün yayılım hızının aralık sonuna doğru hız keseceği tahmini yapıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aralık ayının ortalarına gelindiğinde, toplumun belirli bir kesimi hastalığı geçirmiş olacak. Toplumsal bağışıklık yüzde 40'lara ulaşacak ve salgın hız kesecek. Ayrıca virüsün merkezi haline gelen İstanbul'da bağışıklık oranı da yüzde 25'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "şu anda bir kişi, üç kişiye virüs bulaştırıyor" açıklamasının ardından uzmanlar, bu kişilerden en az ikisinde savunma hücresi oluştuğunu hesap ediyor ve bulaşma halkasının aralık ayı sonunda kırılmasını bekliyor. Ancak bu kırılmanın alınan tedbirler, toplumsal bağışıklık oranı ve kamunun denetimlerden taviz vermemesi şeklinde bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtiliyor.

AŞILAR OCAKTA

Aşıların da salgının yavaşlatılmasına büyük etkisi olacağını dile getiren uzmanlar, "Ocak ayında önce beş milyon Çin aşısı, ardından Alman-Amerikan ortak yapımı aşı devreye girdiği hesaba katılırsa bunun da salgının hızını yavaşlatmak açısından önemli bir fonksiyonu olacak. Salgın önce duraklayacak ardından azalmaya geçecek. Bu, bütün dünya için geçerli bir iddia. Önümüzdeki iki üç ay, sıkı tedbir gerekiyor" dedi.

DÜŞÜK GELİRLİ MAHALLELERDE SALGIN RİSKİ DAHA FAZLA

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre düşük gelirli mahallelerde yaşayanların salgında risk altında olduğu ortaya çıktı. Çalışma dahilinde ABD'deki 210 binden fazla mahallede akıllı telefonlardan elde edilen veriler kullanıldı. Yüksek gelirli mahallelerde insanların işlerini evden yürüttüğü, düşük gelir grubundakilerin ise işe gitmek için dışarı çıkmak mecburiyetinde kaldığı ifade edildi. Bu yüzden tedbirlere tam anlamıyla uyamadıkları ve salgına yakalanma risklerinin yüksek olduğu bildirildi.