1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da toplumsal bağışıklık yüzde 25'e ulaştı

Uzmanlar, İstanbul'da toplumsal bağışıklığın yüzde 25'e ulaştığını ve bulaşma zincirinin aralık sonunda kırılabileceğini ifade etti.
 10 Kasım 2020 07:30
+Aa- Yazdır
İstanbul'da toplumsal bağışıklık yüzde 25'e ulaştı

Dünya genelinde günlük 600 bin sayılarına ulaşan koronavirüs vakaları için uzmanlardan umutlandıran açıklamalar geldi. Türkiye Sağlık Bakanlığına da iletilen görüşlere göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de, virüsün yayılım hızının aralık sonuna doğru hız keseceği tahmini yapıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aralık ayının ortalarına gelindiğinde, toplumun belirli bir kesimi hastalığı geçirmiş olacak. Toplumsal bağışıklık yüzde 40'lara ulaşacak ve salgın hız kesecek. Ayrıca virüsün merkezi haline gelen İstanbul'da bağışıklık oranı da yüzde 25'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "şu anda bir kişi, üç kişiye virüs bulaştırıyor" açıklamasının ardından uzmanlar, bu kişilerden en az ikisinde savunma hücresi oluştuğunu hesap ediyor ve bulaşma halkasının aralık ayı sonunda kırılmasını bekliyor. Ancak bu kırılmanın alınan tedbirler, toplumsal bağışıklık oranı ve kamunun denetimlerden taviz vermemesi şeklinde bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtiliyor.

AŞILAR OCAKTA

Aşıların da salgının yavaşlatılmasına büyük etkisi olacağını dile getiren uzmanlar, "Ocak ayında önce beş milyon Çin aşısı, ardından Alman-Amerikan ortak yapımı aşı devreye girdiği hesaba katılırsa bunun da salgının hızını yavaşlatmak açısından önemli bir fonksiyonu olacak. Salgın önce duraklayacak ardından azalmaya geçecek. Bu, bütün dünya için geçerli bir iddia. Önümüzdeki iki üç ay, sıkı tedbir gerekiyor" dedi.

DÜŞÜK GELİRLİ MAHALLELERDE SALGIN RİSKİ DAHA FAZLA

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre düşük gelirli mahallelerde yaşayanların salgında risk altında olduğu ortaya çıktı. Çalışma dahilinde ABD'deki 210 binden fazla mahallede akıllı telefonlardan elde edilen veriler kullanıldı. Yüksek gelirli mahallelerde insanların işlerini evden yürüttüğü, düşük gelir grubundakilerin ise işe gitmek için dışarı çıkmak mecburiyetinde kaldığı ifade edildi. Bu yüzden tedbirlere tam anlamıyla uyamadıkları ve salgına yakalanma risklerinin yüksek olduğu bildirildi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi
10 Kasım 2020 13:07		 Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
10 Kasım 2020 12:51
Olası İstanbul depreminin şiddetini açıkladı
10 Kasım 2020 11:44		 Anıtkabir'de canlı yayındayken görevliler yayını kestirdi
10 Kasım 2020 11:40
Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi
10 Kasım 2020 11:21		 Bilim Kurulu Üyesi: Her ülkede kısıtlama var ama okullar kapanmadı
10 Kasım 2020 11:14
Hayat 1 dakikalığına durdu
10 Kasım 2020 10:23		 Kovid- 19'u yenen Bayburtludan halaylı kutlama
10 Kasım 2020 10:21
Doğu Anadolu'da gece 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü
10 Kasım 2020 10:13		 THY'den 10 Kasım'a özel video
10 Kasım 2020 09:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor13:49 - Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı13:47 - Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?13:41 - Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL13:33 - Bursa'da yürürken sigara içilmesi yasaklandı13:31 - Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti
13:26 - İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti13:20 - Gemi işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:11 - 'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor13:07 - Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi13:05 - 'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'
13:03 - Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı13:00 - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - 'Pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı'12:51 - Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
12:50 - Satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el oluşturdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Ermenistan teslim oldu!
Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görevde yükselme sınavı 1
tadil-i erkan 1
Akıllı ajanslar 1
maksem 1
takdir cumhurbaşkanı'nın 1
dalgalı kur sistemi 1
müteşekkir 1
Binali Yıldırım 3
lütfi elvan'ın maliye bakanlığı'na atanması 1
istiklal marşı 3
SON İLANLAR
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam