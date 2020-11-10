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Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı

İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından istifa açıklamasını yaptığı Instagram hesabını da kapattı
 10 Kasım 2020 07:19
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Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı

Hazine ve Maliye Bakanı eski Berat Albayrak, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İnstagram hesabını da kapattı

Bu gelişmenin ardından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa duyurusunu yaptığı Instagram hesabını kapattığı görüldü. Albayrak'ın Twitter hesabını da istifa açıklamasını yaptığı dakikalarda kapatmıştı.

Albayrak istifa açıklamasını instagram'dan yapmıştı

Albayrak'ın Instagram hesabından geçtiğimiz Pazar günü istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bu istifa paylaşımı sonrası İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.
Memurlar.Net
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