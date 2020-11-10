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Çarptığı otomobildeki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
Kayseri'de bir otomobile arkadan çarparak biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralanmasına yol açan şahıs kazanın ardından yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası üzerine polis şüpheli şahsı bulmak için çalışma başlattı.
|10 Kasım 2020 07:20
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 CAG 434 plakalı otomobil, 38 AED 496 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada 38 AED 496 plakalı otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı.
KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YER DÜŞEN PLAKA ELE VERDİ
Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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