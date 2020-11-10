Meclis Başkanı'nı aralarına alıp tekme tokat dövdüler
ERMENİSTAN tarihi hezimetin ardından fena karıştı. Hükümet binası basıldı. Göstericiler, Meclis Başkanı Mirzoyan'ı aralarına alıp tekmek tokat dövdü
|10 Kasım 2020 07:40
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesi Erivan'ı fena karıştırdı. Ermenistan'daki muhalif partiler Paşinyan'dan hükümetten çekilmesini istedi.
Akşam saatlerinde ise Paşinyan'ın savaşı daha fazla sürdüremeyeceklerini söyleyerek ateşkes isteyeceğini açıklamasının ardından Erivan karıştı.
Göstericiler Erivan'da hükümet binasını basarak istifa isterken ateşkese uymayanların ise tutuklanacağı açıklandı.
Göstericiler, Meclis Başkanı Mirzoyan'ı aralarına alıp tekmek tokat dövdü... İşte o görüntüler...
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