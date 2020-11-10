Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi
|10 Kasım 2020 08:10
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Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinden sonra Türkiye'den de zaferle ilgili açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından 'Özgürlük senin hakkın, inanç senin aşkın' anlamına gelen Azerice "Senin haggındır azadlıg, senin eşgindir iman" paylaşımını yaptı.
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