İnşaatçılardan komisyon atağı
|10 Kasım 2020 08:14
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Milliyet'ten Duygu Erdoan'ın haberine göre: Son olarak İzmir'deki depremle birlikte 'güvenli yapı'nın ülke çapında 'kanayan bir yara olduğu gerçeği'nin yeniden görüldüğünü anlatan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, hem İzmir'de yapılacak çalışmalara verebilecekleri destekleri görüşüp, hem de riskli binalar konusunda yapılabileceklere yönelik bir bilinçlendirme atağına başlayacaklarını söyledi. Toplantıda bir komisyon kurduklarını anlatan Durbakayım, şu bilgileri paylaştı:
"Komisyon ile kısa sürede bir rapor oluşturup paylaşacağız. Yapacaklarımızı kısa ve uzun vadede ele alacağız. En başta, tüm halkın anlayacağı şekilde deprem gerçeği, riskli yapı ve dönüşüme yönelik doğru mesajlar üretip yeni bir bilinçlendirme atağı yapacağız. Bu sadece kamu, özel ya da vatandaş eliyle başarılı olacak bir süreç değil. Seferberlik içinde birlikte çözeceğiz. Artık bir depremde binaların insan hayatı almasının önüne geçmeli, bu acıları bir daha yaşamamak için hızlı adımlar atmalıyız."
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