PKK'lı teröriste MİT operasyonu
PKK'lı teröriste MİT operasyon düzenledi
|10 Kasım 2020 08:29
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre:
illi İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği, 75 polisin yaralandığı saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ın yurt dışında olduğunu belirledi.
"Demhat Sperti" kod adlı Taşkın, MİT'in 22 Ekim'deki operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakları, teröristin takip edilip etkisiz hale getirilmesinde, MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve insani kapasite artışıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı
10 Kasım 2020 13:49
|FETÖ sanığı hakim-savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10 Kasım 2020 12:31
|Barış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi
10 Kasım 2020 12:25
|Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
10 Kasım 2020 11:26
|FETÖ'cü yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi
10 Kasım 2020 11:19
|Örgütteki liderlik kavgasında M. Ali Şengül gelenekçi kanatta yer alıyor
10 Kasım 2020 11:14
|'Ebu Hanzala'nın 22 yıla kadar hapsi istendi
10 Kasım 2020 10:51
|İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
10 Kasım 2020 10:14
|Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
10 Kasım 2020 09:54
|FETÖ'cülerin yeni kaçış güzergahı Irak
10 Kasım 2020 09:08