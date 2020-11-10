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PKK'lı teröriste MİT operasyonu

PKK'lı teröriste MİT operasyon düzenledi
 10 Kasım 2020 08:29
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PKK'lı teröriste MİT operasyonu

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre:

illi İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği, 75 polisin yaralandığı saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ın yurt dışında olduğunu belirledi.

"Demhat Sperti" kod adlı Taşkın, MİT'in 22 Ekim'deki operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakları, teröristin takip edilip etkisiz hale getirilmesinde, MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve insani kapasite artışıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.
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