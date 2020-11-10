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Adnan Oktar'ın mektubunda 'kaset' iması

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yargılanan Adnan Oktar'ın kadınları kendine nasıl bağladığı ile alakalı yeni bir mektup ortaya çıktı. Kod adı 'Kelebek' olan Aslınur Alçakakan'ın Adnan Oktar'a yazdığı mektupta, "Daha önce beni korkutacak şeyler söyledin işte, kasetin var iması" ifadeleri yer aldı.
 10 Kasım 2020 08:31
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Adnan Oktar'ın mektubunda 'kaset' iması


Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: Adnan Oktar grubuna yönelik 2018'de gerçekleştirilen operasyon sonrası 'Dragos' diye tabir edilen grubun karargahında 'Kelebek' kod adlı Aslınur Alçakakan'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektuplar ele geçirildi. Laboratuvar ve kriminal incelemelerin ardından mektuptaki yazılar tutuksuz sanık Aslınur Alçakakan'ın el yazısı ile eşleştirildi. Silivri Cezaevi karşısında görülen duruşmada Adnan Oktar'a mahkeme başkanı tarafından mektuplar okundu. Oktar, kriminal tespitlere rağmen, mektubu kabul etmedi.

İŞTE O SATIRLAR

Mektupta Alçakakan, Adnan Oktar'a duyduğu aşkı ve sevgiyi anlatırken, Oktar'ın yargılandığı davada konu olan 'Kaset, şantaj' suçlamalarını kanıtlar nitelikte 'Kaset iması' sözü geçiyor. İşte o mektupta yazanlar: "Adnan, senle daha yakın, samimi, dost olmak ve sevgiyi güçlü yaşamak istiyorum. Arada korku-tedirginlik-şüphe kalmamasını istiyorum. Aksi bana zarar veriyor. Sen bir şey dediğinde zoraki değil, daha rahat, sana daha güvenen bir tavrım olmasını istiyorum. Senden günün birinde kötü gelebileceğini düşünmek veya istediğini yapmazsam zarar vereceğini düşünmek beni sıkıyor. Daha önce beni korkutacak şeyler söyledin işte kasetin bir iması."

Aynı tarihlerde yazılmış ve yine Alçakakan'ın el yazısı ile eşleştirilmiş bir diğer mektupta ise "Adnan; arada korku kalmazsa tabi ki seni daha çok severim. Senin de beni sevmeni istiyorum. Beni tehlikeli görüp S. ve annesine aldığın tedbiri bana mı alıyorsun? Bu ihtimal rahatsız edici. Han-ı aşkımı zaten Instagramda & Twitter'da yaptım. 21.000 kişi görmüş" ifadeleri yer alıyor.
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