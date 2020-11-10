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'Ev sahibi' yapacağız diyerek akrabalarını bile dolandırdılar

Ev almak isteyen vatandaşların hayatları bir anda kabusa döndü. Üstelik dolandırılanlar arasında müteahhidin yakın akrabaları da vardı. Kimi 50 bin kaptırdı kimi 150 kimi de 200 binini kaptırdı hepsinin hayali aynıydı ev sahibi olmak kaderleri de aynı oldu aynı müteahhit tarafından dolandırıldılar. Paralarını ödeyip evlerine kavuşamayan mağdurlar adalete sığındı. Dolandırıcılıktan 33 yıl hapis cezası alan 3 müteahhit beraat, mağdurlar ise isyan etti
 10 Kasım 2020 08:57
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'Ev sahibi' yapacağız diyerek akrabalarını bile dolandırdılar

Etimesgut'ta ev alma hayaliyle yola çıkan 100 kişi bundan 10 yıl önce maket üzerinden ev beğendi. Ödeme yaptı ve hesapta hem faizsiz hem de lüks daireler satın alacaklardı ama bir süre sonra, paraları peşin peşin topladıktan sonra, firma iflasını ilan etti. Firma sahipleri de ortadan kayboldu. Paralarını geri alamayan, ev hayalleri de suya düşen müteahhit mağdurları soluğu mahkemede aldı. Mahkemeden önce sevindiren karar çıktı ev aldıkları firmanın sahibi olan 3 kişiye nitelikli dolandırıcılık suçundan tam 33 yıl ceza verildi. Karar temyize gitti ve bir üst mahkeme kararı bozdu. Müteahhidi inşaatın temelini atmış olmasından dolayı iyi niyetli buldu, dolandırıcılık kastı yok dedi müteahhitleri beraat ettirdi. Paraları da ev hayalleri de ellerinden giden mağdurlar ikinci kez hayatlarının şokunu yaşadı.

33 YIL CEZA ALIP BERAAT ETTİLER

Başkentte yeni bir sülün Osman vakası yaşandı. Müteahhit maket üzerinden projelendirdiği evi defalarca başka başka insanlara sattı. Ev sahibi olma umuduyla evin bir an evvel bitirilmesini bekleyen vatandaşlar gelip gidip inşaatın durumunu araştırdı. Her geçen gün dairelere bakmaya gelen kişi sayısı arttı. 'Şu daire benim' ,'bu daire benim' diyerek konuşma yapan vatandaşlar kavgaya tutuştu ve sonra acı gerçekle karşılaştı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar mahkemeye başvurdu. İnşaat da durdu. Mahkeme önce dolandırıldınız dedi firma sahibi müteahhitlere nitelikli dolandırıcılıktan 33 yıl ceza verdi. 10 yıl sonra da dolandırılmadınız diye karar verdi. Onlarca insanı mağdur eden müteahhitler beraat etti. Mağdurlar, istinaf mahkemesinin kararına da itiraz ettiler ama değişen bir şey olmadı.

AKRABALARINI BİLE DOLANDIRDILAR

EV almak isteyen vatandaşların hayatları bir anda kabusa döndü. Üstelik dolandırılanlar arasında müteahhidin yakın akrabaları da vardı. Kimi 50 bin kaptırdı kimi 150 kimi de 200 binini kaptırdı hepsinin hayali aynıydı ev sahibi olmak kaderleri de aynı oldu aynı müteahhit tarafından dolandırıldılar. Şerife Sekü, Bahattin Sekü, Dede Ahmet İnce, Selahattin Eyubi Çilesiz, Sevim Yurtsever ve Ekrem Yalçın dolandırılan vatandaşlardan sadece bir kaçı. Başlarına gelen olayı anlatan mağdurlar şöyle konuştu:

2 tane daire aldık buradan. 200 bin lira para ödedik ama aldığınızı sandınız aslında...

Her gün geliyorduk eve aynı eve biri daha geldi o dedi bizim ben dedim bizim. Ondan sonra ayıktık inşaat durdu gelmediler, mağdurum.

Mahkeme öncesi bize teklifi şuydu davayı çekin size evinizi vereyim. Mağdur olan biz değilmişiz de sanki karşı tarafmış gibi hareket edildi.

Hakimin verdiği kararı bir türlü anlamıyoruz kesinlikle buradaki insanlar dinlenmedi.

13 sene önce 200 milyar verdim.

60 milyar kaptırdım.

8 yıl mahkemelerle uğraştık.

Önce ceza veriyorsun sonra beraat veriyorsun.

Sürekli mahkemelerden kovaldık.

Bu işin sonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

Rahat rahat geziyorlar bizim günahımız ne ?

Vicdanınız rahatsa ben huzuru mahşere bırakıyorum sizden alacağımı helal etmiyorum.

Fatma Göksu
Sabah
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