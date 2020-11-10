Kocaeli'deki 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
|10 Kasım 2020 09:14
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Kocaeli'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince siber suçların önlenmesi ve takibine yönelik başlatılan çalışmada gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
İnternet üzerinden sahte siteler kurup "oltalama" yöntemiyle vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini aldıkları öne sürülen 2'si kadın 29 şüpheliden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla salıverildi.
7 Kasım Cumartesi günü düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira ile piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konulmuştu.
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