THY'den 10 Kasım'a özel video
|10 Kasım 2020 09:15
|+Aa- Yazdır
Türk Hava Yolları (THY), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.
THY'den yapılan açıklamaya göre, Gökhan Kırdar'ın "Yerine Sevemem" şarkısı eşliğinde hazırlanan video, çalan siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçiş sahneleriyle başlıyor. Videoda, çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma esnasındaki duygusal görüntüleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait tarihi görüntüler yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, canlarını ortaya koyarak Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir!' sözüyle işaret ettiği hedefe doğru kararlılıkla ilerliyor, bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırmaya devam ediyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi
10 Kasım 2020 13:07
|Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
10 Kasım 2020 12:51
|Olası İstanbul depreminin şiddetini açıkladı
10 Kasım 2020 11:44
|Anıtkabir'de canlı yayındayken görevliler yayını kestirdi
10 Kasım 2020 11:40
|Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi
10 Kasım 2020 11:21
|Bilim Kurulu Üyesi: Her ülkede kısıtlama var ama okullar kapanmadı
10 Kasım 2020 11:14
|Hayat 1 dakikalığına durdu
10 Kasım 2020 10:23
|Kovid- 19'u yenen Bayburtludan halaylı kutlama
10 Kasım 2020 10:21
|Doğu Anadolu'da gece 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü
10 Kasım 2020 10:13
|'Vücut ciğerleri korumak için kurban veriyor'
10 Kasım 2020 08:52