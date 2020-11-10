S&P: Türkiye'deki değişikliklerin etkisi şu anda net değil
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın atanması ve Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifasının para politikasına olan etkisinin şu anda net olmadığı değerlendirmesinde bulundu
|10 Kasım 2020 09:18
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S&P Global Ratings direktörü Maxim Rybnikov Reuters'ın sorularına verdiği cevaplarda yetkililerin daha önce politika faizini 200 baz puan yükseltmelerine ve likidite kanalıyla fonlama maliyetini artırmalarına rağmen kredi maliyetlerini yükseltmekte isteksiz olduklarına dikkat çekti.
Rybnikov, "Kısa süre önce açıklanan atamaların yine bu yönde atılacak adımlara zemin hazırlayıp hazırlamayacağı henüz bilinmiyor" dedi.
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