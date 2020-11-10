Turkcell'in ortağı hisse satıyor
Turkcell'in hissedarlarından Letterone'a ait IMTIS Holdings SARL, Turkcell'in sermayesinin yüzde 5'ine karşılık gelen 110 milyon lira nominal değerli hisseyi satışa çıkardı.
|10 Kasım 2020 09:30
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Turkcell'in hissedarlarından Letterone'a ait IMTIS Holdings SARL, Turkcell'in sermayesinin yüzde 5'ine karşılık gelen 110 milyon lira nominal değerli hisseyi satışa çıkardı.
Hızlandırılmış talep toplama ve blok satış yöntemiyle yapılan satışta bir aracı kurum kaynağının dün gece verdiği bilgiye göre satış hisse başına 15.25 liradan fiyatlandı.
Turkcell hisseleri dün 16.36'dan kapanmıştı.
Kaynak: Reuters
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